Nach dem Tod eines Schülers, dabei soll es sich um Samuel handeln, steht Las Encinas in der sechsten Staffel laut «TV Line» vor einem neuen Schuljahr, in dem versucht wird, «die Katastrophen der Vergangenheit zu vertuschen». Zudem spielten Themen wie Rassismus, Sexismus, häusliche Gewalt oder Homophobie in den Klassenzimmern eine Rolle. Weiter heisst es: «Wenn diejenigen, die das System betreiben, nicht aktiv Massnahmen ergreifen, um diese Probleme anzugehen, müssen es die Schüler selbst sein, die dies tun.»