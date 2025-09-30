Netflix-Serie «Monster» und mehr: Die Serien-Highlights im Oktober

Der Herbst und damit auch der Grusel–Monat Oktober einschliesslich von Halloween stehen vor der Tür. Auf den grossen Streamingdiensten bedeutet das: Horror satt. Gleich mehrere furchteinflössende Produktionen starten in den kommenden Wochen.
«Monster: Die Geschichte von Ed Gein»: Ab 3. Oktober bei Netflix
Nach «Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer» und der 2024 erschienenen zweiten Staffel «Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez» kehrt die «Monster»–Anthologieserie von Ryan Murphy («American Horror Story», 59) jetzt mit Staffel drei auf die Bildschirme von Netflix zurück.
Dieses Mal geht es um den Mörder und Grabräuber Ed Gein (1906–1984), der wie kaum ein zweiter die Fantasie der US–amerikanischen Öffentlichkeit fesselte und zum ersten Popstar unter den Serienmördern wurde. So beruhen etwa die Film–Killer Norman Bates aus «Psycho», Leatherface aus «The Texas Chainsaw Massacre» (deutscher Titel: «Blutgericht in Texas») sowie Buffalo Bill aus «Das Schweigen der Lämmer» auf Gein.
Zum Cast von «Monster: Die Geschichte von Ed Gein» zählen «Sons Of Anarchy»–Star Charlie Hunnam (45), der die Hauptfigur spielt, «Roseanne»– und «The Conners»–Star Laurie Metcalf (70) als seine Mutter Augusta sowie der aus der zweiten «The White Lotus»–Staffel bekannte Tom Hollander (58) – neben anderen.
«Nobody Wants This»: Ab 23. Oktober bei Netflix
Die romantische Comedyserie «Nobody Wants This» wurde im vergangenen Herbst zu einem grossen Erfolg für den Streamingdienst Netflix. Zuschauerinnen und Zuschauer liebten die von Gegensätzen geprägte Liebesgeschichte der Podcasterin Joanne und des unkonventionellen Rabbis Noah, wunderbar verkörpert von den sympathischen Stars Kristen Bell (45) und Adam Brody (45).
Erfreulicherweise schon rund ein Jahr später startet jetzt Staffel zwei des Serienerfolgs. Nachdem Noah und Joanne zueinander gefunden haben, wachsen sie nun als Paar zusammen, was aufgrund der unterschiedlichen religiösen Ansichten und Noahs Leben in der jüdischen Gemeinde nicht leicht fällt.
Zum Cast der zweiten «Nobody Wants This»–Staffel stossen Komiker Seth Rogen (43) und der einstige «Gossip Girl»–Star Leighton Meester (39). Beide übernehmen in den neuen Episoden Gastrollen.
«ES: Welcome to Derry»: Ab 27. Oktober bei Sky und Wow
Der erfolgreichste Horrorfilm der bisherigen Kinogeschichte erhält Ende Oktober auf Sky ein Serien–Prequel. Die achtteilige Horrorserie «ES: Welcome to Derry» erzählt eine Vorgeschichte zum Horror–Megahit «Es» mit Bill Skarsgård (35) als Horror–Clown Pennywise aus dem Jahr 2017.
Die neue Serie, im Original von HBO, spielt in den 1960er Jahren. 27 Jahre vor den Ereignissen aus «Es» zieht die Familie Hanlon in die so idyllisch wirkende Kleinstadt Derry im Bundesstaat Maine. Doch nach und nach verschwinden hier immer mehr Kinder spurlos, weswegen sich ein anderer Club der Verlierer auf die Suche nach Antworten begibt – und schliesslich einem schrecklichen Monster gegenübersteht.
Hinter der neuen Horrorserie «ES: Welcome to Derry» steckt als Serienschöpfer mit Andy Muschietti (52) der Regisseur von «Es» und der Fortsetzung «Es Kapitel 2» von 2019. Ausserdem kehrt aus den Kinofilmen auch Bill Skarsgård als Pennywise der Clown zurück. Für reichlich Grusel ist also gesorgt. Schon die ersten Trailer zur Serie stecken daneben voller wunderbarer Stephen–King–Referenzen.
«The Witcher»: Ab 30. Oktober bei Netflix
Die beliebte Netflix–Serie «The Witcher» muss in Staffel vier den Weggang von Superstar Henry Cavill (42) verkraften, der bekanntermassen der Produktion den Rücken gekehrt hat. Liam Hemsworth (35) übernimmt und ein erster Teaser–Trailer legt nahe, dass der kleine Bruder von Thor–Darsteller Chris (42) auch in die Rolle passen könnte.
In den neuen Episoden der Fantasyserie sind die Hauptfiguren Geralt (Hemsworth), Yennefer (Anya Chalotra, 30) und Ciri (Freya Allan, 24) voneinander getrennt. Während sich Ciri unter dem Namen Falka der Rattenbande anschliesst, sucht Geralt mit einer Gruppe Abenteurer nach ihr. Yennefer versucht indes, dem mächtigen Magier Vilgefortz (Mahesh Jadu, 42) das Handwerk zu legen.
Neu zum Cast der Netflix–Serie gehört «Matrix»–Star Laurence Fishburne (64), der Fan–Liebling Regis verkörpert.