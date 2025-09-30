Netflix-Serie «Monster» und mehr: Die Serien-Highlights im Oktober

Die neue Serie, im Original von HBO, spielt in den 1960er Jahren. 27 Jahre vor den Ereignissen aus «Es» zieht die Familie Hanlon in die so idyllisch wirkende Kleinstadt Derry im Bundesstaat Maine. Doch nach und nach verschwinden hier immer mehr Kinder spurlos, weswegen sich ein anderer Club der Verlierer auf die Suche nach Antworten begibt – und schliesslich einem schrecklichen Monster gegenübersteht.