Netflix-Serie «Monster» und mehr: Die Serien-Highlights im September

Zur Erinnerung: Am Ende von «WandaVision» kämpfte Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen, 35) mit Agatha (Hahn), siegte letztendlich, und beraubte die Hexe ihrer magischen Kräfte. Zudem sperrte sie Agatha auf magische Weise in ihrer «Agnes»–Rolle ein. In «Agatha All Along» kann sich die Hexe nun von ebenjenem Zauber befreien. Um ihre Kräfte wiederzuerlangen, begibt sie sich mithilfe eines Goth–Teenies (Joe Locke, 20) auf einen sogenannten magischen Spiessrutenlauf.