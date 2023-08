Netflix-Serie «One Piece»: Vorlage ist seit Jahrzehnten ein Phänomen

Während im Jahr 1997 eine gewisse «Titanic» über die Leinwände und von einem Kino–Rekord zum nächsten schippert, sticht zur gleichen Zeit wie Leonardo DiCaprio (48) und Kate Winslet (47) eine bis heute ungemein erfolgreiche Crew in See. Der japanische Manga–Künstler Eiichirō Oda (48) ersann vor über 25 Jahren sein Opus magnum namens «One Piece», das es seit diesem Donnerstag (31. August) auch als Real–Serie zu Netflix geschafft hat. So spannend wie die Suche nach dem namensgebenden Schatz ist das Phänomen «One Piece» selbst.