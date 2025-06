Netflix-Serie «Sandman» und mehr: Die Serien-Highlights im Juli

«The Narrow Road to the Deep North»: Ab 1. Juli bei Sky und Wow

Am 1. Juli startet auf Sky und dessen Streamingdienst Wow die überaus sehenswerte Miniserie «The Narrow Road to the Deep North». Auf drei verschiedenen Zeitebenen wird hier vom Leben des Sanitätsoffiziers Dorrigo Evans (zuerst Jacob Elordi) erzählt. In der Zeit des Zweiten Weltkriegs verliebt er sich in die junge Amy (Odessa Young, 27), die allerdings die Frau seines Onkels Keith («The Mentalist»–Star Simon Baker, 55) ist.