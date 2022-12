Am 23. November dieses Jahres ist die Horror-Comedyserie «Wednesday» mit Jenna Ortega (20) in der Hauptrolle auf Netflix erschienen. Den Erfolg einer Streaming-Produktion einzuschätzen, gestaltet sich oft schwierig, da kaum unabhängig ermittelte Abrufzahlen zu den zahlreichen Serien und Filmen publik werden. Für den US-Markt veröffentlicht die Firma Nielsen allerdings eine «Top 10 Streaming Liste». In diese Bestenliste fliessen ausschliesslich auf TV-Geräten angesehene Shows ein. Zudem werden die Zahlen in Absprache mit den Streamingdiensten erst nach einem Monat bekannt gegeben. In eben jenem Nielsen-Ranking hat die eingangs erwähnte Netflix-Serie «Wednesday» nun den zweitbesten Start aller Zeiten hingelegt und ist damit unzweifelhaft ein riesiger Hit unter den Zuschauern.