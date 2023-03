Netflix-Serienerfolg «You» endet mit Staffel fünf

Die neuen Serienmacher Foley und Lo fungierten bei vorherigen «You»-Staffeln bereits als ausführende Produzenten und Autoren. Die jetzt angekündigte finale Ausgabe der Serie wird Hauptfigur Joe zurück nach New York bringen - an den Ort, an dem seine mörderischen Abenteuer einst in Staffel eins ihren Anfang nahmen.