Netflix setzt Militär-Serie «Boots» überraschend ab

«Boots» spielt beim US Marine Corps

Die Serie basiert auf dem Buch «The Pink Marine» von Greg Cope White. Erzählt wird die Geschichte von Cameron Cope (Miles Heizer, 31), einem jungen Mann, der in den frühen 1990ern dem US Marine Corps beitritt und heimlich schwul ist, zu einer Zeit, in der Homosexualität im Militär verboten war. Zusammen mit seinem besten Freund Ray McAffey (Liam Oh) stellt er sich den körperlichen und emotionalen Herausforderungen des Bootcamps, während er versucht, sich selbst treu zu bleiben und seinen Platz in einer strengen, neuen Umgebung zu finden.