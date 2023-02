Im Kampf gegen Account-Sharing hat Netflix offenbar die nächste Phase eingeläutet. In Spanien, Portugal, Kanada und Neuseeland ist es für Kundinnen und Kunden mit «Standard»- oder «Premium»-Abo ab sofort möglich, «Extra-Mitglieder» für einen bestehenden Account zu buchen, wie der Streamingdienst in seinem Hilfe-Center schreibt. Dort wird auch darauf hingewiesen, dass ein einzelner Account nur für Menschen gedacht ist, die gemeinsam in einem Haushalt leben. Zuschauer an anderen Orten werden einen eigenen Account nutzen müssen, um Serien und Filme streamen zu können, heisst es weiter.