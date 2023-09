Netflix–Thriller «Leave the World Behind»: Barack Obama mischte beim Drehbuch mit

In Alams Romanvorlage geht es um ein Ehepaar, das mit seinen beiden Kindern im Teenageralter Urlaub in einer abgelegenen Gegend von Long Island macht. Doch als die Besitzer ihres Ferienhauses in Panik zurückkehren und berichten, dass ein plötzlicher Stromausfall die Stadt ins Chaos gestürzt hat, finden sich die beiden Familien in einer spannungsgeladenen Lebenssituation wieder.