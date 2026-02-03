Netflix verschenkt Herzogin Meghans «As Ever»-Produkte

Dennoch reissen die Negativschlagzeilen rund um Meghans Marke nicht ab. Anfang Januar sorgte ein technischer Fehler auf der «As Ever»–Website für Aufsehen: Ein Workaround machte die tatsächlichen Lagerbestände einzelner Produkte sichtbar, obwohl Meghan selbst immer wieder erklärte, bestimmte Artikel seien ausverkauft. Der Fehler offenbarte laut «People»–Magazin, dass rund 650.000 Produkte auf Lager waren, darunter etwa 220.000 Gläser Marmelade, 90.000 Kerzen, 80.000 Dosen Blütenstreusel, 70.000 Flaschen Wein und 30.000 Gläser Honig. Online wurden die hohen Bestände von Usern als Beweis für schwache Verkaufszahlen interpretiert.