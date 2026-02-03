Netflix verschenkt Herzogin Meghans «As Ever»-Produkte

Das Lager von Netflix in Hollywood quillt offenbar mit Produkten von Herzogin Meghans (44) Lifestyle–Marke «As Ever» über. Wie das US–Portal «Page Six» berichtet, stapeln sich in zwei Räumen angeblich Berge von Marmeladengläsern, Kerzen, Wein oder den Blütenstreuseln der Herzogin von Sussex.
Deshalb wird die Ware jetzt wohl an die Belegschaft verschenkt. «Die Sachen werden einfach an die Mitarbeiter abgegeben», zitiert die Zeitung einen Insider. Ein Netflix–Angestellter habe gleich zehn Produkte kostenlos mitgenommen. Eine zweite Quelle bestätigte gegenüber dem Portal: «Es gibt so viel Überbestand.»
Produkte für Werbezwecke gedacht
Allerdings relativiert «Page Six» selbst die brisante Enthüllung: Das eigentliche Warenlager von «As Ever» sei längst an einen anderen Standort verlegt worden. Was bei Netflix verbleibe, sei explizit für Werbezwecke, Musterversand und Mitarbeitergeschenke vorgesehen.
Dennoch reissen die Negativschlagzeilen rund um Meghans Marke nicht ab. Anfang Januar sorgte ein technischer Fehler auf der «As Ever»–Website für Aufsehen: Ein Workaround machte die tatsächlichen Lagerbestände einzelner Produkte sichtbar, obwohl Meghan selbst immer wieder erklärte, bestimmte Artikel seien ausverkauft. Der Fehler offenbarte laut «People»–Magazin, dass rund 650.000 Produkte auf Lager waren, darunter etwa 220.000 Gläser Marmelade, 90.000 Kerzen, 80.000 Dosen Blütenstreusel, 70.000 Flaschen Wein und 30.000 Gläser Honig. Online wurden die hohen Bestände von Usern als Beweis für schwache Verkaufszahlen interpretiert.
Neue Produkte trotz Kritik
Ungeachtet der Spekulationen treibt die Herzogin ihre Geschäfte weiter voran. Pünktlich zum Valentinstag präsentiert «As Ever» eine neue limitierte Kollektion. In Zusammenarbeit mit dem Luxus–Chocolatier Compartés aus Los Angeles gibt es handgefertigte Schokoladentafeln – darunter dunkle Schokolade mit Himbeere und Meersalz sowie weisse Schokolade mit Blütenstreuseln und Hanfsamen. Die Kooperation mit Compartés ist bereits die zweite in Folge, im vergangenen Jahr waren die limitierten Tafeln kurz nach Verkaufsstart vergriffen.