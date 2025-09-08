Netflix zeigt ersten «Knives Out 3»-Trailer: Daniel Craig ist zurück

Mord in der Kirchengemeinde

Die Handlung dreht sich um den jungen Priester Jud Duplenticy (Josh O‹Connor, 35), der dem charismatischen Monsignore Jefferson Wicks (Josh Brolin, 57) zur Seite gestellt wird. Schnell wird klar, dass in der Gemeinde nicht alles zum Besten steht. Zu Wicks› bescheidener, aber hingebungsvoller Anhängerschaft gehören unter anderem die fromme Kirchgängerin Martha Delacroix (Glenn Close, 78), die angespannte Anwältin Vera Draven (Kerry Washington, 48) und der Stadtarzt Nat Sharp (Jeremy Renner, 54).