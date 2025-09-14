Neuanfang in Polen: Anna und Gerald Heiser haben ein Haus gefunden

In einem früheren Instagram–Beitrag hatte die Influencerin bereits über die ersten Tage in der neuen Heimat berichtet. «Diese Reise hat uns viel mehr Kraft gekostet, als alle anderen zuvor. Es war ein eigenartiges Gefühl Namibia zu verlassen und zu wissen, es sei nicht nur für einen Urlaub», schilderte sie die Strapazen. Besonders der erste Tag sei «wahnsinnig emotional» gewesen – geprägt von Müdigkeit nach der 24–stündigen Reise und «Trauer um unser Farmleben».