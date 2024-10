Neuanfang mit fast 70: Schauspielerin Renan Demirkan ist wieder Single

Renan Demirkan: Von Schimanski bis «Rote Rosen»

Renan Demirkan startete ihre Schauspielkarriere Anfang der 80er–Jahre. Bekannt wurde sie 1985 in «Zahn um Zahn». In dem ersten fürs Kino gedrehten «Tatort» spielte sie die Journalistin Ulli, in die sich Horst Schimanski (Götz George) verliebte.