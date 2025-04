Neuauflage von «Kommissar Rex»: Drehstart in Wien

In ihrem Statement gab sie zu verstehen, dass es für sie als Österreicherin eine Herzensangelegenheit sei, ein fester Bestandteil des «Kommissar Rex»–Teams zu sein. Ausserdem sei auch ihr allererster Drehtag ihrer Laufbahn bei der ursprünglichen Serie gewesen. «Dreharbeiten in Wien – es fühlt sich für mich also in vielerlei Hinsicht wie nach Hause kommen an. Ich freu' mich auf die Zeit!», so Golpashin weiter.