Neue Ausstellung in München: Besucher können an Bord der Titanic gehen

Das bietet «Die Legende der Titanic»

Die immersive Ausstellung «Die Legende der Titanic» verspricht Besucherinnen und Besuchern ab 9. Mai in München eine Zeitreise ins Jahr 1912. Im Hafen von Southampton, von wo die Titanic damals ablegte, erwacht mithilfe von Augmented Reality (AR) Kapitän Smith zum Leben und begrüsst die Gäste an Bord. In der Ausstellung lassen sich Kabinen, Objekte und persönliche Gegenstände auf der Titanic erkunden – zusammen mit den Geschichten der Passagiere des Unglücksschiffs. Ein Virtual–Reality–Raum ist dem berühmten Orchester der Titanic gewidmet, das bis zum Schluss spielte, um die Passagiere zu beruhigen.