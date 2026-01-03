Neue Avengers mit Baby-Yoda auf Odyssee: Zwölf Film-Highlights in 2026

«Der Astronaut: Project Hail Mary»

Basierend auf dem Bestseller von «Der Marsianer»–Autor Andy Weir, erscheint am 19. März mit «Der Astronaut: Project Hail Mary» die Verfilmung eines seiner weiteren Werke. Auch darin muss sich wieder ein einzelner Mann in den Weiten des Weltraums beweisen und dabei mal eben die gesamte Menschheit retten. Wobei: so einsam ist er in diesem Unterfangen gar nicht.