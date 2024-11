Neue Deutschland-Konzerte: Linkin Park führen ihre Tour 2025 fort

In diesen deutschen Städten treten Linkin Park auf

Nachdem sie im September für eine Show Hamburg besuchten, kehren sie im Juni nach Deutschland zurück. Das erste Konzert findet am 16. Juni in Hannover in der Heinz–von–Heiden–Arena statt. Am 18. Juni geben sie ihre Songs im Berliner Olympiastadion zum Besten. Fans aus Düsseldorf müssen sich bis zum 1. Juli gedulden. Dann spielen Mike Shinoda (47) und Co. in der Merkur Spiel–Arena. Zum Abschluss zieht es die Formation am 8. Juli in den Deutsche Bank Park nach Frankfurt.