Neue Doku für Lilly «ein Abschied» vom Leben mit Boris Becker

Neue Doku eine «Charakterstudie»

Im Oktober 2022 hatte der britische Streamingdienst ITVX angekündigt, eine neue Doku unter dem Titel «Boris Becker: The Rise and Fall» (dt. in etwa «Boris Becker: Der Aufstieg und Fall») in Auftrag gegeben zu haben. Die zweiteilige Dokumentation soll laut der damaligen Pressemitteilung unter anderem exklusive Interviews und bisher ungesehenes Material aus dem Familienarchiv enthalten.