Neue Doku: Karl-Theodor zu Guttenberg widmet sich der Macht der Kirche

Karl–Theodor zu Guttenberg (51) meldet sich mit einer neuen Doku zurück. Es soll darin um die Kirchen in Deutschland gehen. In «KT Guttenberg – Um Gottes willen? Die Macht der Kirche in Deutschland» befasst sich zu Guttenberg laut RTL–Angaben mit den Gründen für die zahlreichen Kirchenaustritte und will «die Machtverhältnisse und Missstände in Deutschlands Kirchen» aufdecken.