Neue Doku «Love Scam»: Wenn die Liebe zur hinterlistigen Falle wird

Nils Bökamp, der als Produzent von «Love Scam» fungiert und auch die Regie und das Buch beisteuerte, benennt die zentrale Frage, die als Initialzündung für das Projekt diente: «Wie kann man so etwas nicht merken?» Als Aussenstehender kommt einem diese Überlegung wohl automatisch in den Sinn. Die Doku führt jedoch eindrucksvoll aus, wie schnell sich ein jeder in den Fängen eines (Liebes–)Schwindlers wiederfinden kann. Dennis W. führte im Übrigen nicht nur seine Beziehungen an der Nase herum. Er spazierte jahrelang wie selbstverständlich in Gerichte ein und aus und täuschte als falscher Anwalt selbst gestandene Juristen.