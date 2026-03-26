Neue Doku: Sängerin Duffy spricht über ihre schrecklichen Erlebnisse

Dort schilderte Duffy, dass sie an ihrem Geburtstag bei einem Restaurantbesuch betäubt und anschliessend in ein anderes Land verschleppt wurde. Vier Wochen dauerte die Tortur, bevor ihr die Flucht gelang. Der bislang unbekannte Täter habe sie vergewaltigt und auch gedroht, sie umzubringen. Zur Polizei habe sie sich damals nicht getraut: Zu gross sei die Angst gewesen, dass eine Anzeige ihre Lage noch gefährlicher machen würde. Später wandte sie sich doch an die Behörden.