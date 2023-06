Neue Doku-Serie über Fussballstar Lionel Messi bei Apple TV+

Doku verspricht «einzigartige Einblicke»

Der Ankündigung zufolge wird der Fussballer in der noch unbetitelten Doku in seinen eigenen Worten über die Höhepunkte seiner WM-Laufbahn berichten - vom ersten Spiel bis zum Sieg der argentinischen Nationalmannschaft bei der WM in Katar im vergangenen Jahr. Dazu gehören demnach «seltene und einzigartige Einblicke» in die Geschehnisse rund um Messi und die umstrittene Weltmeisterschaft. Unklar ist, ob etwa auch auf die laute Kritik an dem Turnier in Katar eingegangen wird.