Vor 50 Jahren, am 5. September 1972, überfallen palästinensische Terroristen das israelische Mannschaftsquartier bei den Olympischen Spielen in München. Die Terrororganisation Schwarzer September nimmt elf Sportler und Trainer als Geiseln. Der Befreiungsversuch am Flugplatz Fürstenfeldbruck gerät zur Katastrophe. Alle israelischen Geiseln sterben, dazu fünf Palästinenser und ein deutscher Polizist.