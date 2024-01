Neue Dokumentation über Christopher Reeve rührt Publikum zu Tränen

Regie führten die beiden Filmemacher Ian Bonhôte und Peter Ettedgui, die bei ihrem Werk Zugriff auf die Videosammlung der Familie hatten und zahlreiche Privataufnahmen in ihren Film einfliessen liessen. Ausserdem standen die drei Kinder Will, Matthew und Alexandra des Schauspielers für Interviews zur Verfügung, wodurch ein intimer und vor allem unverfälschter Blick auf das Leben des Hollywood–Stars gewährleistet werden konnte. Ebenfalls besonders: Reeve spricht in grossen Teilen des Films selbst. Seine Stimme und Worte wurden aus den Hörbuchversionen seiner Memoiren übernommen und in die neue Dokumentation eingewoben.