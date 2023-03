Ab Mai zeigt Disney+ die neue, vierteilige Dokuserie «Ed Sheeran: The Sum of It All». Der internationale Superstar öffne laut einer Pressemitteilung darin «die Türen für einen grundehrlichen Einblick in sein Privatleben». Auch ein veröffentlichter Trailer zeigt, dass es nicht nur um die Musik von Ed Sheeran (32) gehen soll. Die Serie, die ab dem 3. Mai komplett im Stream abrufbar sein wird, behandelt unter anderem auch die Erkrankung seiner Ehefrau Cherry Seaborn (30) und den Tod seines besten Freundes Jamal Edwards.