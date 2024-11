Neue «Dschungelcamp»-Staffel läuft ab Januar zur Primetime

Starttermin bekannt

Los geht die neue Staffel am 24. Januar 2025 um 20:15 Uhr auf RTL. Nach 16 weiteren Live–Shows – ebenfalls um 20:15 Uhr – steigt am 9. Februar zur selben Zeit das grosse Finale, in dem der neue Dschungelkönig oder die neue Dschungelkönigin gekrönt wird. Den Abschluss bildet das Wiedersehen einen Tag später am 10. Februar.