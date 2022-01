Neue «DSDS»-Staffel : Silbereisen rechnete mit schwächeren Quoten

Anfang 2021 war bekannt geworden, dass Bohlen nach der 18. Staffel nicht mehr Teil der Castingshow sein werde. «Ich weiss, was auf mich zukommt. Der Shitstorm ist einkalkuliert», hatte Silbereisen bereits vor wenigen Wochen der «Bild am Sonntag» erklärt. Entsprechend wurde im Rahmen der Auftaktfolge teils Kritik auf den Social-Media-Plattformen laut, dass die Show nicht an alte Stärken anknüpfen könne. Auf der anderen Seite freute sich manch Nutzerin und Nutzer, dass nun ein sehr viel freundlicherer Ton herrsche.