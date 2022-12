Prinz Harry (38) wird angeblich in einem Interview im britischen Fernsehen mit ITV-Star Tom Bradby (55) über seine Autobiografie sprechen. Das berichtet unter anderem «The Times». Die Royals rund um König Charles III. (74) sollen sich unterdessen bereits darauf einstellen, dass Harry in seinem Buch noch deutlicher werden könnte als in «Harry & Meghan». Die Netflix-Doku des Herzogs von Sussex und seiner Ehefrau Herzogin Meghan (41) enthielt eine Reihe von Anschuldigungen gegen die königliche Familie.