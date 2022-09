In der Episode verrät Herzogin Meghan zudem, dass sie schon in jungen Jahren von ihrer Hochzeit geträumt hat. «Als ich 14 war, habe ich meine Hochzeit geplant, nicht meine tatsächliche Hochzeit - das wäre etwas schwieriger vorstellbar gewesen», so die 41-Jährige. Die Hochzeitsplanung sei eine Aufgabe für ihren Religionsunterricht an der katholischen Schule gewesen. «Ich erinnere mich an jede Kleinigkeit. Ich wollte, dass sie im Bel-Air Hotel stattfindet und dass es einen Schwanensee gibt.»