Neue filmische Heimat: Woody Allen dreht nächstes Projekt in Spanien

Finanzierungsprobleme in den USA

Sein letzter Film «Coup de Chance» feierte 2023 bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere und war sein 50. Kinofilm. In einem Interview mit «Variety» sprach Allen damals über seine Schwierigkeiten, in den USA Geld für Filme aufzutreiben. Grund sind die anhaltenden Kontroversen um Missbrauchsvorwürfe seiner Tochter Dylan Farrow. «Ich habe so viele Ideen für Filme, dass ich versucht wäre, es zu tun, wenn die Finanzierung einfach wäre», sagte der Regisseur. «Aber darüber hinaus weiss ich nicht, ob ich noch die gleiche Energie habe, viel Zeit damit zu verbringen, Geld aufzutreiben.»