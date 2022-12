2004 zogen Konny und Manu Reimann als frisch verheiratetes Paar mit seinen beiden Kindern Janina und Jason nach Amerika. In Texas begannen die vier ihr neues Leben in «Konny Island II», einem Haus mit grossem Leuchtturm. Zwölf Jahre später entschieden die Reimanns, dass die Reise dort noch nicht zu Ende ist. In «Willkommen bei den Reimanns» geben sie Einblicke in ihr Leben auf der hawaiianischen Insel O'ahu. Hier entsteht gerade «Konny Island III».