Neue Folgen «Bauer sucht Frau International»: Wer ist dabei?

Diese Bäuerinnen und Bauern wollen die Liebe finden

Am 3. November (17:45 Uhr, auch bei RTL+) werden die Landwirtinnen und Landwirte für die neue Staffel vorgestellt. Mit dabei sind Carmen (41) aus Indonesien, die vor 18 Jahren auswanderte und seit einem Jahr auf Bali eine kleine Pferderanch betreibt sowie Björn (29) aus Namibia, der in Windhuk geboren ist und mittlerweile in der vierten Generation deutscher Auswanderer in Namibia lebt. Marco (37) widmet sich im selben Land der Rinderzucht und Kohleproduktion. Bei ihm sind die Grosseltern seiner Mutter und Urgrosseltern seines Vaters aus Berlin nach Namibia ausgewandert.