Neue Folgen «Glücksrad»: Guido Cantz ersetzt Thomas Hermanns

Sonya Kraus: «Das Revival war für mich wie nach Hause kommen»

Kurz vor dem Comeback Anfang des Jahres erzählte Sonya Kraus im Interview mit spot on news über die Dreharbeiten dazu: «Das Revival war für mich wie nach Hause kommen in mein Wohnzimmer. Es war alles so gelernt, vertraut und eingefräst in meine DNA, dass ich wahrscheinlich die Sendung auch mit drei Promille hätte machen können. (lacht) Die Vertrautheit, was die Spielregeln und den Spielablauf anbelangt, war sofort da und da muss ich Thomas bewundern, der sich darauf in so kurzer Zeit eingestellt hat. Es ist eine grosse Show mit Publikum, die auch sehr strenge Regeln hat, weil es um Geld geht.»