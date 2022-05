Neue Folgen von «Stranger Things»: Wie geht es in Staffel vier weiter?

Die realen Schrecken eines Teenagers an der Highschool sind nichtig im Gegensatz zu den Bedrohungen der Schattenwelt, denen sich die Charaktere erneut stellen müssen. Düstere Monstren wie Demogorgons und der Gedankenschinder entsprangen schon zuvor dem Upside Down, wie die alternative Dimension der Serie im Englischen heisst. Und ab Freitag werde «die Welt auf den Kopf gestellt», kündigt Netflix in Anspielung darauf an.