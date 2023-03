«Laut Kodex kann man sich nur in den lebenden Wassern unterhalb der Minen von Mandalore reinwaschen», eröffnet die mysteriöse Figur Din Djarin in der Spin-off-Serie. Aus diesem Grund wird «Mando» in den neuen Episoden den Planeten Mandalore aufsuchen - und «Star Wars»-Fans erhalten ihren ersten ausführlichen Blick auf die sagenumwobene Welt in einer Live-Action-Produktion.