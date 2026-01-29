Neue Fotos: Gisele Bündchen feiert ersten Geburtstag ihres Sohnes

Bereits zum Jahresende 2025 teilte Bündchen erstmals private Schnappschüsse ihrer Schwangerschaft und der Zeit mit dem Neugeborenen. Damals reflektierte sie, wie sehr die erneute Mutterschaft ihr Leben im Jahr 2025 verändert hat. «Noch einmal Mutter zu werden, hat alles neu geformt – meine Zeit, meine Prioritäten, mein Herz», erklärte sie zum Jahreswechsel. Sie sei dankbar für diese «heiligen Momente», die sie auf eine Weise verändert hätten, die Worte kaum beschreiben könnten.