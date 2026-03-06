Neue Funktionen für YouTube Premium Lite: Was sich für Nutzer ändert

Mit dem neuen Update können Premium–Light–Abonnenten (5,99 Euro im Monat) nun auch die Hintergrundwiedergabe von Videos nutzen, also wenn sie die App verlassen oder ihr Gerät sperren. Diese Option war bislang nur mit dem regulären Premium–Abo (12,99 Euro im Monat) möglich. Besonders für lange Inhalte wie Gespräche, Podcasts in Videoform oder längere Interviews bedeutet dies einen spürbaren Komfortgewinn, da das Abspielen nicht mehr an eine aktive App–Ansicht gebunden ist.