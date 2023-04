Neue «Game of Thrones»- und «Big Bang Theory»-Serien sollen kommen

Die Geschichten von Dunk und Egg

Nach dem Erfolg von «Game of Thrones» und des Prequel-Spin-offs «House of the Dragon» geht es für Serien-Fans also erneut nach Westeros. «A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight» soll das zweite Prequel zu George R. R. Martins (74) beliebter Fantasy-Saga «Das Lied von Eis und Feuer» werden und basiert auf den «Tales of Dunk and Egg»-Erzählungen des Autors. Martin wird laut einer Pressemitteilung neben Ira Parker die Drehbücher schreiben und auch einer der leitenden Produzenten sein.