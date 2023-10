«Neue Geschichten vom Pumuckl»: Alle Infos zum Start, Inhalt und Cast

Worum geht es in der Serie?

Meister Eders Neffe Florian, gespielt von Florian Brückner (geb. 1984), und Schwester Bärbel (Ina Meling, 42) haben die alte Schreinerwerkstatt ihres Onkels geerbt. Diese stand lange leer und soll nun verkauft werden. Doch eine schicksalshafte Begegnung verändert alles: Pumuckl bleibt erneut am Leimtopf kleben, wird für Florian sichtbar und muss nun, so lautet die Regel, bei Meister Eders Neffen bleiben. Florian kündigt seinen Job, zieht über die Werkstatt und richtet diese wieder her. Der Pumuckl ist schnell wieder in seinem Element und treibt allerlei Schabernack.