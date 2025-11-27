«Neue Geschichten vom Pumuckl»: Details zur zweiten Staffel

Laut der Mitteilung starten die sieben neuen Folgen der erfolgreichen Serie am 4. Dezember auf RTL+. An Weihnachten werden der Kobold und Florian Eder am 25. und 26. Dezember auch im linearen TV zu sehen sein. «Weitere frische Folgen der neuen, zweiten Staffel folgen zu Ostern 2026 – mit noch mehr frischem Schabernack und noch mehr Pumuckl–Magie», wurde bekanntgegeben. Zum RTL+–Start plant der Sender vom 4. bis 8. Dezember seine «Pumuckl Days», bei denen das Streamingportal unter anderem Kobold–orange gehalten wird.