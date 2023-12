«Neue Geschichten vom Pumuckl»: Was unterscheidet Serie vom Original?

Gemeinsam mit Schwester Bärbel (Ina Meling, 42) hat Florian die alte Schreinerwerkstatt seines Onkels geerbt. Diese stand lange leer und soll nun verkauft werden. Doch eine schicksalshafte Begegnung verändert alles: Pumuckl bleibt erneut am Leimtopf kleben, wird für Florian sichtbar und muss nun, so sagt es das Koboldsgesetz, bei Meister Eders Neffen bleiben. Florian kündigt seinen Job, zieht über die Werkstatt und richtet diese wieder her. Der Pumuckl ist schnell wieder in seinem Element und treibt allerlei Schabernack. Die Macher kündigten bereits an, dass der Tod vom alten Meister Eder nicht ausgeklammert wird, sondern «vom Sterben und Trauern kindgerecht aus Pumuckls Sicht» erzählt wird.