Andy Serkis (59) wäre gern ein Teil der neuen «Herr der Ringe»-Filme. Im Februar kündigte der Produktionsriese Warner Bros. an, weitere Geschichten aus der Literaturwelt von J.R.R. Tolkien (1892-1973) auf die Kinoleinwand zu bringen. Die Warner-Bros.-Tochterfirma New Line Cinema hatte bereits die beiden Trilogien «Der Herr der Ringe» und «Der Hobbit» von Regisseur Peter Jackson (61) mitproduziert. Serkis verkörperte darin via Motion-Capturing den degenerierten Hobbit Gollum.