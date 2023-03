Neue «Herr der Ringe»-Filme: Elijah Wood offen für Frodo-Rückkehr

Werden die neuen «Herr der Ringe»-Filme ein Reboot der Originaltrilogie?

Das Filmstudio Warner Bros. hat seine Pläne für neue «Herr der Ringe»-Filme bislang noch nicht konkretisiert. So erscheint derzeit eine Neuauflage in Form eines Reboots von «Der Herr der Ringe» oder «Der Hobbit» möglich, auch wenn Fans von Peter Jacksons (61) gefeierten Trilogien der Jahre 2001 bis 2003 und 2012 bis 2014 in diesem Fall höchstwahrscheinlich Sturm laufen würden.