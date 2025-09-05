Neue Impro-Miniserie «Die Hochzeit»: Love, Likes und Lügen

Mit «Die Hochzeit» bringt Schütte nun seine neue Impro–Miniserie ins Erste und in die ARD–Mediathek – und setzt damit den Erfolgsweg seiner unvorhersehbaren Erzählweise fort: keine Drehbücher, nur Rollensteckbriefe, und ein Ensemble, das sich mutig ins Unbekannte stürzt. «Die integrieren sich ganz fix und kriegen dann auch keinerlei Sonderbehandlung», erzählt Schütte über neue Schauspieler im Cast wie diesmal etwa Tobias Moretti (66). «Am Abend vor dem Dreh gibt es ein gemeinsames Essen und da teilen alle ihre Angst vor dem Wahnsinnsdreh am nächsten Tag. Sehr schönes Ritual für alle», verrät der Regisseur und Autor im Gespräch mit spot on news weiter.