Neue Karriere für Rúrik Gíslason: Er singt jetzt in einer Boyband

In Deutschland wurde er mit «Let's Dance» bekannt

Bereits vor zwei Jahren bewies der Isländer, dass er Musik im Blut hat. In der RTL-Show «Let's Dance» überzeugte er ab der ersten Sendung und gewann schliesslich mit seiner Tanzpartnerin Renata Lusin (36). Seitdem war der frühere Fussballer in zahlreichen Sendungen zu sehen. 2022 etwa nahm er an «The Masked Singer» teil, wo er den sechsten Platz belegte.