Neue Liebe: Bill Gates soll wieder vergeben sein

Paula Hurd soll noch nicht Bill Gates' Kinder getroffen haben

«Es ist weithin bekannt, dass Bill Gates und Paula Hurd sich treffen», verriet eine weitere Quelle dem US-Magazin «People». Gates' Kinder soll die 60-Jährige dem Insider zufolge allerdings noch nicht kennengelernt haben. Hurd und Gates verbindet die Liebe zum Tennissport. So wurden sie Seite an Seite bei den diesjährigen Australian Open in Melbourne fotografiert. Zuvor besuchten beide über die Jahre immer wieder regelmässig dieselben Tennisturniere, sassen damals jedoch noch getrennt voneinander.