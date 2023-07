Neue Liebe für Ariana Grande? Sie soll ihren «Wicked»-Co-Star daten

Die beiden stehen gemeinsam für die Musical-Adaption «Wicked» vor der Kamera, die im kommenden Jahr in die Kinos kommen soll. Die Dreharbeiten haben bereits im vergangenen Jahr in Grossbritannien begonnen. Bereits nach den ersten Berichten über eine Trennung zwischen Grande und Gomez keimten Gerüchte auf, dass die Dreharbeiten in Übersee ein Mitgrund für das Liebes-Aus gewesen seien.