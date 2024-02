Neue Liebe für Bob Sagets Witwe: Kelly Rizzo datet «Clueless»-Star

Breckin Meyer: Das ist Kelly Rizzos neuer Partner

Breckin Meyer steht seit seiner Kindheit vor der Kamera. Seine Schulfreundin Drew Barrymore (48) hatte ihm ihren Agenten vermittelt. Ab den späten 1980er Jahren machte er sich als Schauspieler einen Namen. So war er in dem 1990er–Jahre–Kultfilm «Clueless» zu sehen. Meyer spielte vor allem in Komödien, zum Beispiel in «Road Trip» (2000) oder «Rat Race» (2001).