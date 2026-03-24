Neue Liebe? Orlando Bloom soll ein Schweizer Model daten

Bereits im Februar kamen erste Schlagzeilen auf, nachdem die beiden Arm in Arm beim Super Bowl in Santa Clara, Kalifornien, gesehen und fotografiert wurden. Kurz danach berichtete das Schweizer Portal «20 Minuten», das die beiden wohl auch schon zu Beginn des Jahres zusammen Skifahren in Klosters gewesen seien. Quellen wollen den Schauspieler «mit einer jungen, blonden Frau» gesichtet haben. Zudem posteten beide Anfang Januar auf ihren Instagram–Accounts Bilder von dem Schnee–Trip.